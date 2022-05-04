BMW M4 CSL: первые фотографии

Немецкий автопроизводитель BMW опубликовал первые изображения новой хардкорный модификации модели M4. Она получит индекс CSL, что расшифровывается как Coupe Sport Lightweight — спортивное облегченное купе. От обычной версии спортивного купе будет отличаться форсированным двигателем, более агрессивной внешностью и облегченным кузовом. Дебют новинки должен состояться в рамках мероприятия Concorso d'Eleganza, которое пройдет в Италии с 20 по 22 мая.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Из технических характеристик про модель пока что ничего не известно, баварцы держат в секрете любые детали. Ожидается, что вес агрессивной модификации уменьшат на 100 килограммов. Вероятно, такого результата удастся добиться благодаря отказу от полного привода, а также отсутствию заднего дивана и облегченному каркасу передних кресел.

Мощность трехлитровой твин-турбо рядной «шестерки» планируют увеличить с «базовых» 510 лошадиных сил до 550. Таким образом модификация с индексом CSL будет примерно на 10 процентов производительнее версии M4 Competition. В паре с этим мотором будет работать безальтернативный восьмидиапазонный автомат, который также получит ряд доработок.

Motor.ru

Ожидается, что тираж экстремальной модификации составит лишь 1000 экземпляров, а ее дебют приурочат к юбилею подразделения M — 24 мая ему исполнится 50 лет.