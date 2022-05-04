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43 минуты назад

Беспилотные автомобили на дорогах могут преумножить пробки

Елена Прошина

Беспилотные автомобили усугубят дорожную ситуацию, а не решат проблемы с пробками. К такому выводу пришел американский исследователь Жирку Булруш. Свои размышления на этот счет он опубликовал на портале Medium.

Беспилотные автомобили на дорогах могут преумножить пробки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Булруш уверен, что с распространением беспилотных машин количество пробок на дорогах только увеличится, а не наоборот. Свое мнение он объяснил парадоксом Джевона, согласно которому увеличивающаяся эффективность использования какого-либо ресурса также увеличивает прогресс, а не уменьшает объем потребления.

В качестве примера он привел холодильники, спрос на которые вырос по мере повышения их энергоэффективности и снижения стоимости использования. На основе этого Булруш и пришел к выводу о том, что популяризация беспилотных автомобилей приведет к катастрофе, ведь ими начнет пользоваться огромное количество людей.

«Когда человек может делать в своей машине все, что захочет, пока она доставляет его до места назначения, ему становится комфортнее проводить больше времени в дороге», — добавил исследователь.

По мнению Булруша, дешевые поездки на беспилотниках станут крайне популярны в будущем, что создаст повышенную нагрузку на дороги общего пользования.

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