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59 минут назад

Водители с Android-смартфонами водят безопаснее владельцев iPhone

Газета.Ru

Американская компания по подбору автострахования Jerry провела исследование среди 20 тыс. водителей и выяснила, что владельцы Android-смартфонов являются более внимательными водителями, чем пользователи iPhone.

Водители с Android-смартфонами водят безопаснее владельцев iPhone
Фото: DepositphotosDepositphotos

Команда Jerry провела исследование в шести категориях: безопасное вождение, отвлеченное вождение, скорость, поворот, ускорение и торможение. Пользователи Android зарекомендовали себя в качестве безопасных водителей во всех шести.

Самый большой отрыв был связан с отвлечением внимания - пользователи Android лучше сконцентрированы во время вождения, чем пользователи iPhone, и не отвлекаются на смартфоны.

Также отмечается, что одинокие пользователи Android водят лучше женатых пользователей iPhone, в то время как пользователи Android без диплома об окончании средней школы водят безопаснее пользователей iPhone с учеными степенями.

Другие исследования показали, что пользователи Android, как правило, более добросовестны, честны и менее склонны к нарушению правил. Пользователи iPhone в свою очередь проявляют больше эмоциональности, что может привести к непредсказуемому поведению.

Ранее "Газета.Ru" рассказывала, что Android начал терять популярность.

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