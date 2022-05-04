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2 часа назад

Собиравший BMW «Автотор» выделил сотрудникам землю

Вероника Полынина

Калининградский автомобильный холдинг «Автотор» выделил сотрудникам участки под огороды «в связи с непростым экономическим положением, в котором оказалось предприятие».

Собиравший BMW «Автотор» выделил сотрудникам землю
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Решение принято «в целях дополнительной социальной поддержки коллектива». Желающим выделят участки по 10 соток, полностью готовые к посевным работам.

«В целях дополнительной социальной поддержки работников предприятия акционерами и руководством АВТОТОР было принято решение выделить на безвозмездной основе всем желающим земельные участки для обустройства огородов. Размер участков – по 1000 кв. метров (10 соток). Для работников АВТОТОР выделено два земельных массива общей площадью 300 га, находящихся в собственности компании, – в районе поселков Холмогоровка и Люблино», - говорится в сообщении «Автотора».

Завод Автотор сократил объём производства в три раза

Методом жеребьевки были распределены первые 168 участков. Предприятие также организовало продажу «высококачественного семенного картофеля отечественного производства» для обеспечения будущего урожая на огородах сотрудников.

На заводе «Автотор» собирались автомобили BMW, KIA и Hyundai. C 1997 года предприятие выпустило более 2,5 млн автомобилей. С 1 мая сотрудники находятся в коллективном отпуске из-за нехватки комплектующих для сборки машин.

Автоновости,Hyundai,Kia,BMW,
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