Собиравший BMW «Автотор» выделил сотрудникам землю

«В целях дополнительной социальной поддержки работников предприятия акционерами и руководством АВТОТОР было принято решение выделить на безвозмездной основе всем желающим земельные участки для обустройства огородов. Размер участков – по 1000 кв. метров (10 соток). Для работников АВТОТОР выделено два земельных массива общей площадью 300 га, находящихся в собственности компании, – в районе поселков Холмогоровка и Люблино», - говорится в сообщении «Автотора».