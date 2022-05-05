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30 минут назад

Tesla собирается построить второй завод по производству электромобилей в Китае

ПроКроссовер.ру

Сообщается, что Tesla планирует построить второй завод в Шанхае, поскольку крупный производитель электромобилей стремится более чем удвоить свое производство в Китае. Согласно сообщению Reuters, Tesla планирует начать строительство уже в следующем месяце. Как только компания построит завод, и он заработает на полную мощность, мощность бренда вырастет до 2 миллионов автомобилей в год. Новый завод Tesla будет расположен недалеко от его существующей производственной базы в Лингане, новый район Пудун.

Tesla собирается построить второй завод в Китае
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Tesla будет конкурировать с такими автопроизводителями, как Toyota, которая в прошлом году произвела в Китае около 1,6 млн автомобилей. General Motors вместе со своим китайским партнером SAIC Motor Corp произвела 1,4 миллиона автомобилей в Китае в 2021 году. Volkswagen может стать заметным конкурентом Tesla, поскольку автопроизводитель планирует произвести 1 миллион электромобилей в Китае к 2023 году.

Завод Tesla в Шанхае под названием Gigafactory 3 начал производство менее чем через год после начала строительства. Завод выпускает популярные седаны Tesla Model 3 и кроссоверы Model Y. В ближайшие месяцы Tesla планирует увеличить еженедельное производство на заводе на 22 000 электромобилей. Таким образом, объем производства составит 1,1 млн автомобилей в год, что более чем вдвое превышает проектную мощность завода.

Автоновости,Tesla Model 3,Toyota,Tesla,Volkswagen,General Motors,
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