Tesla собирается построить второй завод в Китае

Сообщается, что Tesla планирует построить второй завод в Шанхае, поскольку крупный производитель электромобилей стремится более чем удвоить свое производство в Китае. Согласно сообщению Reuters, Tesla планирует начать строительство уже в следующем месяце. Как только компания построит завод, и он заработает на полную мощность, мощность бренда вырастет до 2 миллионов автомобилей в год. Новый завод Tesla будет расположен недалеко от его существующей производственной базы в Лингане, новый район Пудун.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

Tesla будет конкурировать с такими автопроизводителями, как Toyota, которая в прошлом году произвела в Китае около 1,6 млн автомобилей. General Motors вместе со своим китайским партнером SAIC Motor Corp произвела 1,4 миллиона автомобилей в Китае в 2021 году. Volkswagen может стать заметным конкурентом Tesla, поскольку автопроизводитель планирует произвести 1 миллион электромобилей в Китае к 2023 году.