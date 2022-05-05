Ferrari рассказала, какой мотор получит ее первый кроссовер

Ferrari наконец пролила свет на техническое оснащение своего первого кроссовера — Purosangue. Для модели подтвержден знаковый атмосферный V12, который характеризуют как «неотъемлемую часть ДНК Ferrari». И хотя пресс-служба марки из Маранелло дала подтверждение лишь косвенно, упомянув, что V12 достанется «новой модели, меняющей правила игры». Позже генеральный директор Ferrari Бенедетто Винья уточнил в диалоге с Reuters, что речь идет именно о Purosangue.

Винья отметил, что инженеры провели серию тестов прототипа Purosangue с различными двигателями и убедились, что именно V12 станет «правильным вариантом». Какой будет отдача двенадцатицилиндрового мотора на кроссовере, пока неясно. По слухам, она превысит 830 лошадиных сил, что сделает Purosangue одним из самых мощных вседорожников на рынке.

Помимо V12, в гамму новинки может войти гибридная силовая установка на базе трехлитрового твин-турбо V6 от 296 GTB, либо с V8 объемом 3,9 или четыре литра. Кроссоверу прочат и полностью электрическую установку, однако ожидается, что такой вариант увидит свет не раньше 2024 года.