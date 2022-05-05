Skoda Fabia получила награду за дизайн

Red Dot Design Award — премия, существующая с 1955 года и считающаяся одной из важнейших в области дизайна. Победителя выбирает жюри, в состав которого входят 48 человек из 23 стран, среди них есть дизайнеры, профессора, журналисты и другие эксперты. В нынешнем году престижной награды удостоилась Skoda Fabia четвертого поколения. Для модели эта победа стала третьей — она также была отмечена в 2008 и 2015 годах.

Фото: Skoda Skoda

Победитель определяется по девяти основным критериям дизайна, в частности, оценивается эстетика, функциональность, качество, эргономика, долговечность и инноваций. В Skoda Fabia актуального поколения жюри отметило внешний вид, вместительность и сбалансированность комплектаций.

«Уже более десяти лет всемирно известное жюри отмечает эмоциональный дизайн наших автомобилей, их вместительность, практичность и отличное соотношение цены и качества — это сочетание также ценят и наши клиенты», — заявил шеф-дизайнер Skoda Оливер Стефани.

Fabia сменила поколение в прошлом году, перебралась на модульную архитектуру MQB-A0 и слегка изменилась внешне. Из важных конструктивных новшеств — появление заслонок в нижней части радиаторной решетки, которые автоматически открываются при необходимости. Хэтчбек обзавелся угловатыми передними светодиодными фарами и задними фонарями, кристаллический дизайн которых был вдохновлен красотой богамского стекла. Еще одна дань уважения стране происхождения модели — выштамповка на дверях, стилизованная под характерный треугольник чешского флага.

Официальная церемония награждения Skoda Fabia состоится 20 июня 2022 года в Эссене, Германия.