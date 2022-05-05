Castrol остановил поставки моторного масла в Россию

Британский производитель автомобильных масел Castrol прекратил поставки своей продукции в Россию, об этом «Газете.Ru» сообщили представители официальных магазинов-партнеров Castrol в России. По их данным, смазочные материалы не поставляются в РФ уже около полутора месяцев.
«24 февраля Castrol остановил отгрузку своей продукции дистрибьюторам в России. В принципе она так и не восстановлена, и с очень большой вероятностью не возобновится. Пока мы распродаем остатки», — рассказали в фирме «Центаурус» из Москвы, занимающейся оптовой продажей смазочных материалов.
Аналогичную информацию подтвердили в компании «Агреман» из Ярославля и «Мега-Ойл» из Нижнего Новгорода, а также в официальном интернет-магазине Castrol в России (не принадлежит британской компании). В сервисном центре российского офиса Castrol сообщили корреспонденту «Газете.Ru», что официальных релизов об уходе с российского рынка производитель масел не делал, но «продукция не поставляется в связи с логистическими трудностями».
Масла марки Castrol имеют рекомендации нескольких ведущих европейских автопроизводителей, они разрабатывались в тесном сотрудничестве, в частности, с немецким концерном Volkswagen Group (включая бренды Audi и Skoda). Концерн заключил соглашение о стратегическом партнерстве с Castrol более 10 лет назад: статус рекомендованного поставщика масел для автомобилей в России Castrol получил в 2011 году. С 2020 года Renault Россия рекомендует своим дилерам использовать смазочные материалы Castrol для обслуживания автомобилей Renault.