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3 часа назад

Kia Soul лишился турбомотора, пройдя через рестайлинг

Российская Газета

Компания Kia представила обновлённую версию кроссовера Soul. Главный пункт рестайлинга - другая передняя часть, лишённая двухъярусной оптики. "Корма" и салон изменились точечно.

После рестайлинга Kia Soul лишился турбомотора
Фото: Kia Kia

По какой причине в Kia решили пересмотреть концепцию "фейса", представленную в 2018 году, не совсем понятно, потому что два яруса оптики с разделением на ДХО и основные фары сейчас точно в тренде. Теперь основной свет и дневные ходовые огни собраны в одном блоке. Форма решётки радиатора осталась прежней, но теперь её узор образован не перевёрнутыми звёздами "Мерседеса", а стилизованными иксами.

Kia

Сзади Kia Soul 2023 модельного года получил пересмотренный бампер с вертикальными светоотражателями, также в копилке изменений - новый дизайн колёсных дисков и свежие цвета для кузова.

Изменения в салоне коснулись клавиш на рулевом колесе, ручек регулировки направления обдува на дефлекторах, цвета подсветки. В списке опций появились электромеханический стояночный тормоз, полностью цифровая приборная панель, система автоматического торможения с функцией распознавания пешеходов.

Kia

Моторная гамма Kia Soul для рынка США попала под сокращение: теперь кроссовер можно будет купить только с двухлитровым двигателем 2.0 литра мощностью 149 л.с., он агрегатируется вариатором. Привод - только передний.

Продажи обновлённой модели начнутся летом. В России дореформенный Kia Soul можно купить начиная от 1 830 000 рублей, в самой дорогой версии - GT Line - кроссовер стоит 2 510 000 рублей. Кроме 2.0 MPI российскому "Соулу" доступны 123-сильный "атмосферник" 1.6 литра и 200-сильный турбо 1.6 T-GDI.

Автоновости,Kia Soul,Kia,Mercedes-Benz,
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