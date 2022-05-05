После рестайлинга Kia Soul лишился турбомотора

Компания Kia представила обновлённую версию кроссовера Soul. Главный пункт рестайлинга - другая передняя часть, лишённая двухъярусной оптики. "Корма" и салон изменились точечно.

Фото: Kia Kia

По какой причине в Kia решили пересмотреть концепцию "фейса", представленную в 2018 году, не совсем понятно, потому что два яруса оптики с разделением на ДХО и основные фары сейчас точно в тренде. Теперь основной свет и дневные ходовые огни собраны в одном блоке. Форма решётки радиатора осталась прежней, но теперь её узор образован не перевёрнутыми звёздами "Мерседеса", а стилизованными иксами.

Kia

Сзади Kia Soul 2023 модельного года получил пересмотренный бампер с вертикальными светоотражателями, также в копилке изменений - новый дизайн колёсных дисков и свежие цвета для кузова.

Изменения в салоне коснулись клавиш на рулевом колесе, ручек регулировки направления обдува на дефлекторах, цвета подсветки. В списке опций появились электромеханический стояночный тормоз, полностью цифровая приборная панель, система автоматического торможения с функцией распознавания пешеходов.

Kia

Моторная гамма Kia Soul для рынка США попала под сокращение: теперь кроссовер можно будет купить только с двухлитровым двигателем 2.0 литра мощностью 149 л.с., он агрегатируется вариатором. Привод - только передний.