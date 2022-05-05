Кухня, кровать, душ: УАЗ показал дом на колесах

УАЗ напомнил о доме на колесах на базе «Профи», сделанном совместно с фирмой «Автодом». Его можно будет заказать как в заднеприводном, так и в полноприводном варианте, а в списке оснащения по умолчанию числятся стеклопластиковый модуль со спальными местами, кондиционер, отопитель и подготовка для подключения к сети 220 Вольт. Судя по всему, анонсированный еще летом 2021 года автодом наконец готов к выпуску: в ближайшее время он должен поступить к дилерам УАЗа, которые за доплату добавят больше удобств.

Фото: © УАЗ © УАЗ

Опционально предлагается комплект мебели из влагостойкого материала с фурнитурой, которая не даст дверцам открываться во время движения. В него входят кухонные полки, шкаф и санитарный модуль с поддоном для душа. Также за доплату можно будет установить диван-трансформер, раскладывающийся в кровать длиной 1850 миллиметров, холодильник на 40 литров, газовую плиту, биотуалет и систему водоснабжения.

УАЗ

Данный автодом — не совсем новинка, УАЗ анонсировал его еще летом прошлого года, обещая начать продажи в «обозримом будущем».

УАЗ

Стандартный УАЗ «Профи» оснащается 2,7-литровым двигателем ЗМЗ мощностью до 150 лошадиных сил, который работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Расход топлива кемпера неизвестен, однако на сайте «Автодома» указаны показатели кареты скорой помощи с похожим модулем: 13,25 литра при 76 километрах в час в магистральном цикле и 16,2 литра при 28 километрах в час в городском.