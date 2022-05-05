Новый Kia Sportage почти идеально прошел «лосиный тест»

Журналисты издания 77km опубликовали видео с очередным автомобилем, который проверили «лосиным тестом». В этот раз на маневренность испытали новый кроссовер Kia Sportage, и результат теста приятно удивил экспертов. Автомобиль не смог справиться с объездом препятствий на скорости 76 километров в час, однако на чуть меньшей скорости система стабилизации отработала идеально и позволили пройти трассу без единого сбитого конуса.

Фото: © 77km / YouTube © 77km / YouTube

Сначала кроссовер разогнали до 76 километров в час — именно на этой скорости стандартно проводится «лосиный тест». Однако при маневрировании во втором же секторе Sportage не вписался в поворот и сбил несколько конусов.

Во второй раз водитель разогнал автомобиль до 80 километров в час, однако при маневрировании между конусов сбросил скорость до 67 километров в час, а на выходе с трассы скорость и вовсе опустилась до 47 километров в час. Однако в этом случае кроссовер идеально прошел все повороты и не сбил ни единого конуса.

Отдельной похвалы экспертов удостоилась система курсовой устойчивости. Журналисты отметили, что она одновременно и хорошо удерживает автомобиль, и при этом не мешает водителю.

Результат нового Kia Sportage стал четвертым среди всех испытанных автомобилей – трассу он прошел за 24,3 секунды. Быстрее были только Peugeot 308, Cupra Born и Mini Cooper SE Countryman.