У электромобилей Nissan появится «заряженная» версия Nismo

Председатель европейского офиса Nissan Гийом Картье подтвердил, что автопроизводитель активно изучает возможности выпуска спортивных версий будущих электромобилей под брендом Nismo, которые смогут составить конкуренцию электрокарам Cupra, Ford Mustang Mach-e и «заряженной» GTX-линейке Volkswagen. Пока же в гамме японской марки имеются две электрические модели, Leaf и Ariya. Позже, в 2024 году, на рынок выйдет батарейная Micra, а до 2030 года Nissan намерен представить 15 новых электрокаров.

Фото: © Nissan © Nissan

У Nismo уже имеется опыт работы с электромобилями. Еще в 2018 году спортивное подразделение Nissan представило в Токио гоночный электрокар Leaf Nismo RC, для которого использовались силовые агрегаты и электрическая начинка обычного Leaf, включая батарею и инверторы.

Спорткар приводила в движение двухмоторная установка: суммарная отдача пары электромоторов, установленных на передней и задней осях, составляла 326 лошадиных сил и 640 Нм крутящего момента. Батарею разместили между осями для лучшей развесовки, а углепластиковый монокок позволил добиться снаряженной массы в 1220 килограммов, то есть гоночный электрокар оказался на 360 килограммов легче стандартного Leaf. С места до 100 километров в час он разгонялся за 3,4 секунды против 7,9 у обычного Leaf. Спорткар был выпущен в количестве шести экземпляров.

По словам Картье, создание новых электромобилей под брендом Nismo потребует значительных инвестиций, и пока Nissan не приняла окончательное решение по этому вопросу.