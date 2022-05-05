Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+13° в 
USD 69.42EUR 72.78
Войти в почту
48 минут назад

У электромобилей Nissan появится «заряженная» версия Nismo

Motor.ru

Председатель европейского офиса Nissan Гийом Картье подтвердил, что автопроизводитель активно изучает возможности выпуска спортивных версий будущих электромобилей под брендом Nismo, которые смогут составить конкуренцию электрокарам Cupra, Ford Mustang Mach-e и «заряженной» GTX-линейке Volkswagen. Пока же в гамме японской марки имеются две электрические модели, Leaf и Ariya. Позже, в 2024 году, на рынок выйдет батарейная Micra, а до 2030 года Nissan намерен представить 15 новых электрокаров.

У электромобилей Nissan появится «заряженная» версия Nismo
Фото: © Nissan© Nissan

У Nismo уже имеется опыт работы с электромобилями. Еще в 2018 году спортивное подразделение Nissan представило в Токио гоночный электрокар Leaf Nismo RC, для которого использовались силовые агрегаты и электрическая начинка обычного Leaf, включая батарею и инверторы.

Спорткар приводила в движение двухмоторная установка: суммарная отдача пары электромоторов, установленных на передней и задней осях, составляла 326 лошадиных сил и 640 Нм крутящего момента. Батарею разместили между осями для лучшей развесовки, а углепластиковый монокок позволил добиться снаряженной массы в 1220 килограммов, то есть гоночный электрокар оказался на 360 килограммов легче стандартного Leaf. С места до 100 километров в час он разгонялся за 3,4 секунды против 7,9 у обычного Leaf. Спорткар был выпущен в количестве шести экземпляров.

По словам Картье, создание новых электромобилей под брендом Nismo потребует значительных инвестиций, и пока Nissan не приняла окончательное решение по этому вопросу.

Бренд Nismo появился в результате слияния двух подразделений Nissan, образованных еще в 1960-х годах. Одна из них, Publication Division 3, занималась поддержкой независимых гоночных команд и разработкой гоночных технологий, а в ведомстве второй, Special Car Testing Division, находилась обкаткой этих самых технологий. С 1985 года Nismo стало выпускать компоненты для доработки существующих моделей Nissan.

Автоновости,Ford Mustang,Nissan,Volkswagen,Ford,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители