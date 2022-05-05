В Госдуме одобрили идею ввести ОСАГО для владельцев электросамокатов

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков поддержал идею ввести полис обязательного страхования (ОСАГО) для владельцев электросамокатов. Об этом он сообщил Агентству городских новостей «Москва».

Фото: lesnumeriques.com lesnumeriques.com

«Поддерживаю и отношусь с пониманием к этой идее, потому что электросамокаты и скутеры иногда создают проблемы», — заявил Анатолий Аксаков.

Он подчеркнул, что реализовать такую инициативу можно было бы в короткий срок, и это особенно актуально в начале лета.

В начале мая Комитет Совета Федерации РФ по обороне и безопасности предложил МВД проработать вопрос о введении обязательного страхования гражданской ответственности для владельцев так называемых средств индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе, электросамокатов и скутеров.

В Совфеде считают, что СИМ являются серьезным источником опасности для пешеходов и людей, использующих такие средства. Это связано с отсутствием у электросамокатов эффективных систем безопасности.