Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+13° в 
USD 69.42EUR 72.78
Войти в почту
44 минуты назад

В Госдуме одобрили идею ввести ОСАГО для владельцев электросамокатов

Газета.Ru

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков поддержал идею ввести полис обязательного страхования (ОСАГО) для владельцев электросамокатов. Об этом он сообщил Агентству городских новостей «Москва».

В Госдуме одобрили идею ввести ОСАГО для владельцев электросамокатов
Фото: lesnumeriques.comlesnumeriques.com

«Поддерживаю и отношусь с пониманием к этой идее, потому что электросамокаты и скутеры иногда создают проблемы», — заявил Анатолий Аксаков.

Он подчеркнул, что реализовать такую инициативу можно было бы в короткий срок, и это особенно актуально в начале лета.

В начале мая Комитет Совета Федерации РФ по обороне и безопасности предложил МВД проработать вопрос о введении обязательного страхования гражданской ответственности для владельцев так называемых средств индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе, электросамокатов и скутеров.

В Совфеде считают, что СИМ являются серьезным источником опасности для пешеходов и людей, использующих такие средства. Это связано с отсутствием у электросамокатов эффективных систем безопасности.

Между тем президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин считает идею о введении ОСАГО для владельцев электросамокатов сложнореализуемой.

Автоновости,Виктор Травин,Анатолий Аксаков,Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности,Совет Федерации,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители