Конкурент Tesla создаст самый дальнобойный электрокар в мире

Компания Fisker опубликовала новый тизер будущего суперкара Ronin и поделилась некоторыми подробностями о модели. По словам главы марки Хенрика Фискера, которые приводит журнал Autocar, цель Fisker — выпустить электромобиль с самым большим запасом хода в мире и сделать Ronin «витриной самых прогрессивных разработок». Например, для новинки заявлены инновационные аккумуляторы, интегрированные в силовую структуру кузова, и двери необычной конструкции.

Фото: © Fisker © Fisker

Ronin, названный в честь одноименного фильма американского режиссера Джона Франкенхаймера, представляет собой четырехдверный кабриолет с мягким складным верхом. Автопроизводитель обещает, что отсутствие стоек и крыши не скажется на жесткости и прочности конструкции, так как автомобиль будет изготовлен с применением неких «ультратехнологичных материалов». Как именно устроены двери кабриолета, пока неизвестно, но кинематика открытия/закрытия будет нестандартной.

Помимо всего перечисленного, для Ronin заявлены активные аэродинамические элементы и запас хода более 1000 километров. Смелое заявление о самом дальнобойном электрокаре в мире свидетельствует о том, что Fisker намерен побить нынешний рекорд в 1000 километров без подзарядки, который принадлежит Mercedes-Benz EQXX.

Премьера Fisker Ronin состоится не раньше августа 2023 года. Разработка модели ведется в британском техническом центре компании Fisker Magic Works.