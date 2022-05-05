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14 минут назад

Fisker Ronin станет самым дальнобойным электрокаром в мире

Motor.ru

Компания Fisker опубликовала новый тизер будущего суперкара Ronin и поделилась некоторыми подробностями о модели. По словам главы марки Хенрика Фискера, которые приводит журнал Autocar, цель Fisker — выпустить электромобиль с самым большим запасом хода в мире и сделать Ronin «витриной самых прогрессивных разработок». Например, для новинки заявлены инновационные аккумуляторы, интегрированные в силовую структуру кузова, и двери необычной конструкции.

Конкурент Tesla создаст самый дальнобойный электрокар в мире
Фото: © Fisker© Fisker

Ronin, названный в честь одноименного фильма американского режиссера Джона Франкенхаймера, представляет собой четырехдверный кабриолет с мягким складным верхом. Автопроизводитель обещает, что отсутствие стоек и крыши не скажется на жесткости и прочности конструкции, так как автомобиль будет изготовлен с применением неких «ультратехнологичных материалов». Как именно устроены двери кабриолета, пока неизвестно, но кинематика открытия/закрытия будет нестандартной.

Помимо всего перечисленного, для Ronin заявлены активные аэродинамические элементы и запас хода более 1000 километров. Смелое заявление о самом дальнобойном электрокаре в мире свидетельствует о том, что Fisker намерен побить нынешний рекорд в 1000 километров без подзарядки, который принадлежит Mercedes-Benz EQXX.

Премьера Fisker Ronin состоится не раньше августа 2023 года. Разработка модели ведется в британском техническом центре компании Fisker Magic Works.

Первой же моделью компании Fisker Inc., основанной в 2016 году, должен стать электрический кроссовер Ocean — серийное производство запустят на заводе Magna Steyr в австрийском Граце в ноябре 2022 года. Следом, в 2023-м, на конвейер встанет компактный Pear, а к середине десятилетия модельная линейка марки разрастется до пять автомобилей.

Автоновости,Mercedes-Benz,Джон Франкенхаймер,Хенрик Фискер,
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