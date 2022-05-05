Castrol прекратил поставки моторного масла в Россию

Отгрузки Castrol прекратились еще в конце февраля, заявили в компании «Центаурус», которая занимается оптовой продажей смазочных материалов. Там не исключили того, что отгрузки не восстановятся. Сейчас распродают остатки. Вместе с тем в сервисном центре британской компании отметили, что Castrol официально не заявлял об уходе с российского рынка. Там же отсутствие поставок связали с трудностями с логистикой.