Castrol прекратил поставки моторного масла в Россию

Британский производитель моторных масел Castrol остановил поставки своей продукции в Россию. Об этом сообщает «Газета.Ru», ссылаясь на представителей официальных магазинов-партнеров компании в России.
Отгрузки Castrol прекратились еще в конце февраля, заявили в компании «Центаурус», которая занимается оптовой продажей смазочных материалов. Там не исключили того, что отгрузки не восстановятся. Сейчас распродают остатки. Вместе с тем в сервисном центре британской компании отметили, что Castrol официально не заявлял об уходе с российского рынка. Там же отсутствие поставок связали с трудностями с логистикой.
Ранее основатель агентства Gruzdev Analyze, международный эксперт автомобильной сферы Александр Груздев рассказал, каких деталей не хватает на автомобильном рынке. Так, среди самых труднодоступных автозапчастей в России — детали для двигателей (64% опрошенных СТО испытывают проблемы), моторные масла (47%), свечи (44%), фильтры (42%), электрооборудование и датчики (40%), тормозные системы (38%), амортизаторы (32%), ремни ГРМ (24%), подвеска и рулевое управление (20%).