Эксперт назвал условие снижения цен на автомобили в России

В случае возобновления поставок автомобилей из Европы их стоимость снизится из-за привязки к доллару или евро. Об этом заявил «Ленте.ру» автоэксперт Дмитрий Славнов.
Вместе с тем он не ожидает урегулирования ситуации в этом году.
«Если поставки будут, то они привязаны к курсу доллара, то есть официальные дилеры закупают авто за определенную стоимость в долларах или евро, и из этой закупочной стоимости формируется стоимость продажи. Закупочная стоимость привязана к курсу доллара, евро, соответственно, если курс доллара будет падать, и машины, и продукты потребления будут дешеветь», - подчеркнул Славнов.
В этом году, вероятно, начнутся поставки автомобилей в Россию из Азии. А они к курсу доллара никак не привязаны, подчеркнул он.
Цена автомобилей на вторичном рынке тоже не привязана к американской валюте, указал автоэксперт. Также на рынке не зафиксировано тренда на понижение или повышение цен.
«Граждане продают свои машины за ту сумму, которая им нужна. Один человек может продать по цене ниже рыночной, потому что ему нужны деньги сразу, другой может держать поверх рынка, потому что он еще ездит на ней — летний сезон впереди, и ему нужно ездить на дачу, хоть машина уже сыплется и дышит на ладан», — отметил Славнов.
Ранее многие автопроизводители сообщили о приостановке производства и поставок автомобилей в РФ. Это сделали автоконцерны Renault, Toyota, Lexus, BMW, Nissan, Mercedes-Benz, WAG (Volkswagen, Porsche, Audi, Skoda), Stellantis (владеет 14 брендами, среди которых Citroёn, Fiat, Opel и Peugeot), Jaguar Land Rover, Volvo, Scania, Daimler Truck.