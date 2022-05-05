У Volkswagen закончились «зеленые» машины

Генеральный директор Volkswagen Герберт Дисс заявил, что компания распродала весь годовой тираж электрокаров. Дело, разумеется, не только в популярности машин бренда, но и в том, что Volkswagen не может нарастить объёмы выпуска из-за кризиса электронных компонентов и нарушения цепочек поставок.

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По словам Дисса, клиенты, заказывающие электромобили Volkswagen в настоящее время, не получат их до 2023 года.

"У нас очень много заказов на электромобили, - сказал топ-менеджер в беседе с Financial Times. - Все наши модели популярны - начиная от ID.3 и ID.4, заканчивая электрокарами Audi. Электромобили Skoda также были хорошо приняты европейским рынком".