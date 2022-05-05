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35 минут назад

У Volkswagen закончились электрокары, поставки начнутся только в 2023 году

Российская Газета

Генеральный директор Volkswagen Герберт Дисс заявил, что компания распродала весь годовой тираж электрокаров. Дело, разумеется, не только в популярности машин бренда, но и в том, что Volkswagen не может нарастить объёмы выпуска из-за кризиса электронных компонентов и нарушения цепочек поставок.

У Volkswagen закончились «зеленые» машины
Фото: Global Look Press, VolkswagenGlobal Look Press, Volkswagen

По словам Дисса, клиенты, заказывающие электромобили Volkswagen в настоящее время, не получат их до 2023 года.

"У нас очень много заказов на электромобили, - сказал топ-менеджер в беседе с Financial Times. - Все наши модели популярны - начиная от ID.3 и ID.4, заканчивая электрокарами Audi. Электромобили Skoda также были хорошо приняты европейским рынком".

В настоящее время, пишет Carscoops, компания имеет 300 000 невыполненных заказов на электрокары в Европе (вероятно, имеется в виду совокупный тираж брендов Volkswagen Group - прим. ред.), и они не могут быть выполнены в одночасье. Поэтому клиентам придётся выбирать - либо идти за Tesla, которая в который раз стала самым продаваемым авто в ЕС, либо набраться терпения и ждать.

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