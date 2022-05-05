Новый Honda ZR-V обманул ожидания

Еще в 2021 году индекс ZR-V прочили компактному кроссоверу Honda размером с Hyundai Creta для индонезийского рынка, однако теперь выяснилось, что под этим названием будет продаваться совершенно другая модель, причем в Китае — аналог американского HR-V. Китайское подразделение Honda поделилось изображениями новинки, а инсайдеры раскрыли подробности о технической начинке: ZR-V построен на платформе Civic, от которого внедорожнику достался и турбомотор объемом 1,5 литра. Производство организуют на совместном предприятии GAC-Honda в Китае.

Фото: © Honda © Honda

Китайский портал Autohome.com.cn предполагает, что Honda ZR-V получит бензиновый 1,5-литровый турбомотор, который развивает 182 лошадиные силы и 240 Нм крутящего момента. Журналисты считают, что на этот двигатель указывает шильдик 240 Turbo на корме кроссовера. При этом официальной информации о силовых установках пока нет.

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Судя по опубликованным фотографиям, ZR-V практически в точности повторяет американский HR-V нового поколения (он же Vezel на некоторых рынках), за исключением дизайна колесных дисков и панорамной крыши вместо люка у «американца». Иначе выглядят и патрубки выхлопной системы в заднем бампере.

В китайский модельной линейке представлен и HR-V/Vezel, но только с электрической силовой установкой — он носит индекс e:NP1 (аналогичный кроссовер выпускается и СП Dongfeng-Honda и обозначается e:NS1). Электрокар предлагается в двух версиях: с электромотором на 182 силы и батареей емкостью 53,6 киловатт-часа либо с 204-сильным электродвигателем и батареей на 68,8 киловатт-часа.

Что же касается Honda в России, то в марте стало известно о заморозке поставок новых автомобилей этой марки. Шансов на возобновление практически нет, так как еще год назад компания объявила, что окончательно свернет продажи машин в стране в течение 2022 года.