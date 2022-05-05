В Китае производитель бетономешалок сделает конкурента Tesla

В Китае выпустят большой электрический пикап, который составит конкуренцию модели Tesla Cybertruck. Об этом сообщает Carnewschina.

Фото: carnewschina.com carnewschina.com

Разработкой новинки займется компания Sany Group, которая выпускает дорожно-строительную технику, в том числе подъемные краны, грузовые автомобили, тракторы, бетономешалки и экскаваторы.