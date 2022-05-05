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1 час назад

В Китае производитель бетономешалок сделает конкурента Tesla

Газета.Ruиещё 1

В Китае выпустят большой электрический пикап, который составит конкуренцию модели Tesla Cybertruck. Об этом сообщает Carnewschina.

В Китае производитель бетономешалок сделает конкурента Tesla
Фото: carnewschina.comcarnewschina.com

Разработкой новинки займется компания Sany Group, которая выпускает дорожно-строительную технику, в том числе подъемные краны, грузовые автомобили, тракторы, бетономешалки и экскаваторы.

Судя по патентным изображениям, пикап получит узкие светодиодные фары, выдвижные дверные ручки, большие внедорожные шины и светящийся логотип на переднем бампере. Кроме того, разработчики обещают оснастить автомобиль системой автономного управления.

Автоновости,Tesla,
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