Байкеры требуют изменить правила сдачи экзамена на права

В частности, речь идет об упражнении «скоростное маневрирование», которое ограничено временем. Спешка приводит к тому, что сдающие экзамен получают травмы, отмечает один из владельцев мотошкол, который подал иск в Верховный суд.
В Верховный суд поступил иск от одного из владельцев мотошкол. Он требует исключить из процедуры сдачи упражнение «скоростное маневрирование». По мнению мотоциклистов, правила сдачи экзамена на права негуманны.
Водитель должен набрать скорость на небольшом отрезке прямой дороги, объехать несколько конусов, быстро развернуться, снова объехать конусы и вернуться на исходную позицию. На это отводится максимум 35 секунд. Поэтому ученики спешат и часто получают травмы, в том числе серьезные, а это противоречит гуманистическому характеру образования, говорит автор иска, владелец мотошколы из Новосибирска и инструктор Антон Чибисов:
«Эта процедура длится уже третий год, но иск в суд решили подать по причине того, что МВД не откликалось. Через сайт МВД есть электронная форма обращения, я неоднократно писал. Во-первых, сам по себе норматив времени подходит не для всех начинающих. Допустим, по опыту, парни приходят, у них проще получается, чем у девочек. Но они игнорировали эти обращения, их точка зрения была неизменна по поводу того, что уже придумали норматив, он же есть, кто-то же сдает, чего вы не можете. Я считаю, что это категорически нельзя делать на время, каждый человек сам должен выбрать скорость, с которой ему комфортно ехать. Какие-то простые маневры есть в образовательной программе. Но в ней нет скоростного маневрирования как такового элемента, нет критерия времени. И получается следующая картина: человек должен прийти в школу, обучиться тому, что есть в программе, прийти на экзамен, ему гаишники говорят: ну давай, дружок, тебе надо за 35 секунд проехать. Так же никто не сдаст. И школы вынуждены это скоростное внедрять в обучение поперек регламентов, ничего хорошего из этого не выходит, как показывает практика. В 2020 году у нас девочка упала, очень сильно травмировала руку в день экзамена, чуть пальца не лишилась. Все нормально [в итоге], но такое себе, знаете».
В МВД Антону Чибисову рассказали, что перед тем, как ввести новое упражнение, проводилось исследование. Его авторы отметили, что упражнение «скоростное маневрирование» помогает оценить, умеет ли кандидат в водители набирать скорость, переключать передачи, удерживать равновесие в наклоне мотоцикла и маневрировать на высоких скоростях.
Мотоциклист, участник сообщества «МотоМосква» Андрей Родионов считает, что менять что-то в упражнениях на площадке нет смысла, главное — ввести подготовку в городских условиях, которой сейчас нет:
«Водителей мотоциклов не готовят к вождению в городе, и экзамен по вождению в городе у них не принимают. Корень этого всего лежит в законодательстве, и все упирается в страховое законодательство, что любое транспортное средство не может двигаться по городу, не будучи застрахованным. Другой вопрос, как это сделать, когда невозможно на один мотоцикл посадить и водителя, и инструктора, потому что в отличие от автомобиля невозможно продублировать управление на мотоцикле. Малокубатурный мотоцикл с объемом двигателя 200 кубических сантиметров не нужен нигде: ни в городе, ни в путешествиях, ни новичкам, ни опытным мотоциклистам. Никому, кроме мотошкол и мотоинструкторов, на которых удобнее всего и комфортней проходить, обучать, давать площадку. После этого про эти мотоциклы сразу забывают, покупают 500-кубовые спортбайки, и все, совершенно другие маневры. Поэтому у нас площадка была нормальная, на уровне зарубежных развитых стран, ничем она принципиально не отличалась. Я бы серьезно не заморачивался по поводу этих нюансов, какое очередное упражнение нам вводить. Да, мы еще сильнее усложним сдачу экзамена новичкам, еще сильнее создадим сами возможность коррупционной составляющей, при этом опять-таки мы ни на шаг не приблизимся к самому главному, чего мы хотим достичь, — к повышению безопасности на дорогах общего пользования».
Business FM направила запрос в ГИБДД, на момент публикации материала ответ не получила. Исковое заявление Антона Чибисова будет рассмотрено в Верховном суде в середине мая. По данным участников рынка, госавтоинспекции запросили у автошкол данные о падениях и травмах, которые ученики получили во время выполнения упражнения «скоростное маневрирование» начиная с 2016 года.