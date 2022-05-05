Байкеры требуют изменить правила сдачи экзамена на права

«Эта процедура длится уже третий год, но иск в суд решили подать по причине того, что МВД не откликалось. Через сайт МВД есть электронная форма обращения, я неоднократно писал. Во-первых, сам по себе норматив времени подходит не для всех начинающих. Допустим, по опыту, парни приходят, у них проще получается, чем у девочек. Но они игнорировали эти обращения, их точка зрения была неизменна по поводу того, что уже придумали норматив, он же есть, кто-то же сдает, чего вы не можете. Я считаю, что это категорически нельзя делать на время, каждый человек сам должен выбрать скорость, с которой ему комфортно ехать. Какие-то простые маневры есть в образовательной программе. Но в ней нет скоростного маневрирования как такового элемента, нет критерия времени. И получается следующая картина: человек должен прийти в школу, обучиться тому, что есть в программе, прийти на экзамен, ему гаишники говорят: ну давай, дружок, тебе надо за 35 секунд проехать. Так же никто не сдаст. И школы вынуждены это скоростное внедрять в обучение поперек регламентов, ничего хорошего из этого не выходит, как показывает практика. В 2020 году у нас девочка упала, очень сильно травмировала руку в день экзамена, чуть пальца не лишилась. Все нормально [в итоге], но такое себе, знаете».