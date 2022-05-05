Коллекционный суперкар Феррари забыли на штрафстоянке

Сообщество «Автонаходки» опубликовало фотографии спортивного купе Ferrari Testarossa, стоящего на штрафстоянке в Дмитрове Московской области.

Фото: Wroom Wroom

Итальянский спорткар, ставший одним из автомобильных символов 1980-х годов, стоит в окружении побитых ВАЗов, «Нексий», «Матизов» и других неприметных машин. На их фоне «Тестаросса» кажется пришельцем с другой планеты.

Wroom

По некоторым данным, красная «Феррари» попала на эту стоянку ещё несколько лет назад. Автомобиль пытались растаможить и ввезти в Россию, но по неизвестным причинам дело не удалось довести до конца. Документы на автомобиль потерялись, и теперь спорткар «завис» на штрафстоянке — машину нельзя ни оформить в России, ни вернуть в Европу.

Wroom

Говорят, пару лет назад эту «Тестароссу» без документов пытались продать на «Авито», но из этого ничего не получилось. Кстати, на других столичных штрафстоянках можно встретить немало дорогих машин, пусть и не таких экзотических, как Ferrari — посмотрите подборку фотографий с одной из таких стоянок.

Wroom

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