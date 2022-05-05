Польша закрыла въезд украинцам на тонированных автомобилях

Украинцы на тонированных автомобилях больше не смогут пересечь границу с Польшей. Об этом сообщает Укравтопром.

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Согласно польскому законодательству, по территории страны запрещено ездить на автомобилях с тонировкой стекол более 10% затемнения. В начале спецоперации на Украине польские таможенники не обращали внимание на нарушение. Но с сегодняшнего дня этот критерий стал одним из ключевых для непропуска украинских машин в Польшу.

Кроме того, водителям с Украины теперь необходимо оформлять страховку «Зеленая карта» при выезде в европейские страны.