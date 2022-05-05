Toyota Land Cruiser 70 распродали на два года вперед

Компания Toyota предлагает на австралийском рынке легендарный Land Cruiser 70, премьера которого состоялась в 1984 году. Несмотря на то, что внедорожник дебютировал 38 лет назад, модель до сих пор остаётся крайне востребованной у местных покупателей. Одни выбирают автомобиль за его надёжность и простое обслуживание, другие — за относительно недорогую цену. В результате огромного спроса, все винтажные машины, запланированные к выпуску, распродали до 2024 года. Примечательно, что именно тогда «семидесятый» отпразднует своё 40-летие.

Фото: Toyota Toyota

Land Cruiser 70, доступный в Австралии, представляет собой усовершенствованную версию классического внедорожника. Специалисты Toyota регулярно модернизируют винтажную модель. К примеру, в последнем обновлении инженеры увеличили жёсткость кузова. Ранее автомобиль уже получил систему ABS, электрические стеклоподъемники, а также кондиционер и 6,1-дюймовый сенсорный дисплей с навигацией и Bluetooth.

Toyota

Для австралийцев предлагают Land Cruiser 70, оборудованный 4,5-литровым турбодизелем V8, пятиступенчатой механикой и системой полного привода. Пот этом «семидесятый» можно приобрести, как в классическом внедорожном исполнении, так и с грузовой платформой.

Toyota

Средняя стоимость таких моделей составляет 100 000 австралийских долларов (примерно 4,7 миллиона рублей по текущему курсу). Для сравнения, Land Cruiser 300 оценивают минимум в 150 000 местных долларов (около 7,1 миллиона рублей).

Неожиданно огромный спрос на винтажную модель привёл к тому, что дилеры распродали все внедорожники до 2024 года. Возможно, производитель пойдет на встречу клиентам, выпустив дополнительную партию Land Cruiser 70. В противном случае жители Австралии смогут приобрести культовый модернизированный автомобиль в год 40-летия модели.