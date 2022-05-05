Правительство увеличило поддержку для автозавода ГАЗ

Правительство РФ увеличило предельный размер субсидируемого кредита для автозавода ГАЗ с 10 млрд до 20 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщает ТАСС.

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Речь идет о займе по ставке до 11% годовых, который доступен в рамках новой льготной кредитной программы для системообразующих организаций промышленности и торговли, оказавшихся в сложной ситуации из-за санкций.

По программе одно предприятие может получить до 10 млрд рублей в качестве займа, а группа компаний – до 30 млрд. В связи с этим ГАЗ не мог получить кредит более 10 млрд рублей. При том, что текущие потребности у завода гораздо выше, недостаток средств мог привести к снижению оборотных средств и сказаться на работе предприятия.