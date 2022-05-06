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2 часа назад

Марка DS задумала лишить будущие электрокары тормозов

Motor.ru

Будущие электрокары смогут полностью отказаться от традиционных дисковых тормозов. По словам, генерального директора марки DS Automobiles Беатрис Фуше, такое решение используется на концептуальном суперкаре E-Tense Performance. Вместо обычных механизмов на электрокаре, разработанном совместно с гоночной командой DS чемпионата Formula E, используется исключительно рекуперативное торможение. Это позволяет снизить массу машины и повысить эффективность силовой установки.

DS лишит будущие электрокары тормозов
Фото: © DS Automobiles© DS Automobiles

Компания DS Automobiles представила электрический суперкар E-Tense Performance в начале февраля. Как заявляли представители марки, прототип будет использоваться для обкатки новых технологий и решений, которые затем появятся на серийных моделях. Однако сам концепт на конвейер не встанет.

Систему рекуперативного торможения уже не первый год используется автопроизводителями. Однако она всегда устанавливалась в качестве дополнения к традиционной тормозной системе. В DS Automobiles решили впервые полностью отказаться от классических гидравлических суппортов, в основе которых лежат тяжелые стальные роторы. Это решение и будет опробовано на E-Tense Performance.

Рекуперативное торможение позволяет не только замедлить автомобиль, но и пополнить заряд батарей. Что касается E-Tense Performance, то запас хода у него небольшой, так как емкость батареи составляет всего 25 киловатт-часов.

DS E-Tense Performance оснащается силовой установкой с двумя электромоторами: на передней оси двигатель выдает 340 лошадиных сил, а на задней — 475 лошадиных сил. До 100 километров в час прототип может ускориться за две секунды.

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