Во Франции появился электрокар в два раза меньше «Оки»

Итальянская компания Estrima выводит на французский рынок свой микрокар Birò. Вдохновил ее на это успех Citroen Ami, однако Estrima делает ставку на еще меньшие габариты, по которым Birò занимает место между Ami и Renault Twizy. При этом по цене выигрывает французская модель: стоимость Citroen стартует с 7790 евро (около 550 тысяч рублей по нынешнему курсу), а базовый Birò без дверей оценивается минимум в 10 800 евро (744 тысячи рублей).

Фото: © Estrima © Estrima

В Италии Birò появился в 2009 году. Во Франции он продавался в прошлом десятилетии, однако затем исчез с рынка и вернулся с намерением соперничать с местным Citroen Ami.

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В Estrima Birò характеризуют как самый маленький полностью электрический четырехколесный автомобиль: его длина составляет 1,74 метра (на 67 сантиметров меньше, чем у Ami), а ширина — всего 1,03 метра. Для сравнения, машина получилась почти в два раза меньше ВАЗ-1111 «Ока», длина которого достигает 3,2 метра.

В движение Birò приводится двумя небольшими бесщеточными двигателями суммарной мощностью до 5,2 лошадиной силы. Максимальная скорость электрокара — 60 километров в час.

В базовой версии, которой можно управлять с 14 лет, у Birò нет дверей, но есть небольшой запираемый багажник объемом 41 литр и литий-ионный аккумулятор, обеспечивающий до 55 километров хода без подзарядки. Аккумулятор съемный: его можно вытащить из автомобиля и зарядить от обычной розетки дома или в офисе.

За доплату доступна более крупная батарея, на полном заряде которой Birò способен преодолеть до 100 километров. Для сравнения, Ami развивает до восьми лошадиных сил и разгоняется до 45 километров в час, а паспортный запас хода составляет 75 километров.

Estrima

Estrima

Estrima

Помимо этого, Birò доступен в исполнении Big: оно длиннее на 100 миллиметров, а в багажнике умещается уже 300 литров груза. Также в каталоге имеются различные пакеты — к примеру, Winter с дверями или Box, добавляющий еще один отсек для перевозки вещей.