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20 минут назад

Китай увеличит объемы автомобилей в России

Ura.Ru

Китайские автомобильные компании продолжат осваивать рынок России. Об этом заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

Китай увеличит объемы автомобилей в России
Фото: ТАССТАСС

«Автомобили будут продолжать осваивать российский рынок в соответствии с его особенностями и потребностями, стремиться к увеличению объемов производства и продаж. Уверен, что автомобили будут в дальнейшем наращивать долю российского рынка и пользоваться все большей популярностью у российских граждан», — сказал Ханьхуэй в интервью ТАСС.

В середине апреля китайский автомобильный бренд Haval повышает цены на автомобили, которые производятся в Туле, почти на 50%. Бренд столкнулся с трудностями в логистике, а также с дефицитом комплектующих. Ранее сообщалось, что рынок автомобилей в России изменится из-за приостановки поставок от западных компаний-производителей. Им на замену придут поставщики из Китая и Индии, отметили эксперты.

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