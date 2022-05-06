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1 час назад

Германии грозит дефицит автомобильных шин

Газета.Ru

В Германии от введения антироссийский санкций пострадали производители автомобильных шин. Об этом сообщает Spiegel.

Германии грозит дефицит автомобильных шин
Фото: Евгений Одиноков/РИА «Новости»Евгений Одиноков/РИА «Новости»

«Во многих отраслях отсутствуют важнейшие для выпуска продукции компоненты, например технический углерод. Он используется для производства батарей, косметики и автомобильных шин», — говорится в публикации.

Около 60% технического углерода поступает в Германию из России и сейчас наблюдаются перебои с поставками сырья. Его можно импортировать из Китая, Индии и Саудовской Аравии, но на создание логистических связей потребуется около года.

По данным издания, жители Германии могут столкнуться с дефицитом покрышек уже в ближайшие месяцы. Местные производители скорректировали свои планы по выпуску шин на 2022 год в сторону уменьшения. При этом цены на отдельные шины в стране с начала года увеличились на 15%.

Ранее сообщалось, что около 62% россиян не готовы приобретать для своих автомобилей шины, бывшие в употреблении. Остальные могут рассмотреть такую альтернативу в определенных обстоятельствах.

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