Германии грозит дефицит автомобильных шин

В Германии от введения антироссийский санкций пострадали производители автомобильных шин. Об этом сообщает Spiegel.
«Во многих отраслях отсутствуют важнейшие для выпуска продукции компоненты, например технический углерод. Он используется для производства батарей, косметики и автомобильных шин», — говорится в публикации.
Около 60% технического углерода поступает в Германию из России и сейчас наблюдаются перебои с поставками сырья. Его можно импортировать из Китая, Индии и Саудовской Аравии, но на создание логистических связей потребуется около года.
По данным издания, жители Германии могут столкнуться с дефицитом покрышек уже в ближайшие месяцы. Местные производители скорректировали свои планы по выпуску шин на 2022 год в сторону уменьшения. При этом цены на отдельные шины в стране с начала года увеличились на 15%.
Ранее сообщалось, что около 62% россиян не готовы приобретать для своих автомобилей шины, бывшие в употреблении. Остальные могут рассмотреть такую альтернативу в определенных обстоятельствах.