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54 минуты назад

Страховщики запускают урезанные страховки для автомобилистов

Газета.Ruиещё 2

Российские страховые компании в ближайшее время начнут предлагать «бюджетные» страховые полисы с франшизой и урезанным набором рисков. Об этом сообщают «Известия».

Страховщики запускают урезанные автостраховки
Фото: Наталья Селиверстова/РИА «Новости»Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В частности, «РЕСО-Гарантия» предложит клиентам ограниченное покрытие по добровольному автострахованию. В компании «МАКС» разрабатывают каско с франшизой, которая не применяется при ремонте машины, если был установлен виновник ДТП, и им оказался не страхователь.

Страховщики подчеркивают, что клиенты начинают интересоваться такими продуктами в кризисные периоды. Между тем, в урезанном покрытии некоторые риски не учитываются. В случае франшизы придется доплатить установленную сумму в случае обращения по страховке. Тем не менее в компаниях отметили, что ожидают роста спроса на такие полисы.

Автоновости,РЕСО-гарантия,
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