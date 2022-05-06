Страховщики запускают урезанные автостраховки

Российские страховые компании в ближайшее время начнут предлагать «бюджетные» страховые полисы с франшизой и урезанным набором рисков. Об этом сообщают «Известия».
В частности, «РЕСО-Гарантия» предложит клиентам ограниченное покрытие по добровольному автострахованию. В компании «МАКС» разрабатывают каско с франшизой, которая не применяется при ремонте машины, если был установлен виновник ДТП, и им оказался не страхователь.
Страховщики подчеркивают, что клиенты начинают интересоваться такими продуктами в кризисные периоды. Между тем, в урезанном покрытии некоторые риски не учитываются. В случае франшизы придется доплатить установленную сумму в случае обращения по страховке. Тем не менее в компаниях отметили, что ожидают роста спроса на такие полисы.