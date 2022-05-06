Страховщики запускают урезанные автостраховки

Российские страховые компании в ближайшее время начнут предлагать «бюджетные» страховые полисы с франшизой и урезанным набором рисков. Об этом сообщают «Известия».

Фото: Наталья Селиверстова/РИА «Новости» Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В частности, «РЕСО-Гарантия» предложит клиентам ограниченное покрытие по добровольному автострахованию. В компании «МАКС» разрабатывают каско с франшизой, которая не применяется при ремонте машины, если был установлен виновник ДТП, и им оказался не страхователь.