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22 минуты назад

Россиянам пообещали обилие китайских автомобилей

Елена Прошина

Китайские автопроизводители продолжат наращивать долю на российском рынке. Как сообщает ТАСС, об этом заявил посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй.

Россиянам пообещали обилие китайских автомобилей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Уверен, что благодаря самостоятельной совершенной производственной цепочке, научно-исследовательскому потенциалу, производственным мощностям, повышенному качеству продукции и растущему влиянию брендов китайские автомобили будут в дальнейшем наращивать долю российского рынка и пользоваться все большей популярностью у российских граждан», — заявил Ханьхуэй.

Дипломат подчеркнул, что за время своей работы в РФ компании Great Wall, Chery и другие автопроизводители на основе анализа спроса выпустили целый ряд популярных моделей, которые оказались востребованы. По словам Ханьхуэя, китайские машины отличаются выгодным соотношением цены и качества, а также большим ассортиментом.

Названо условие снижения цен на автомобили

«Китайские автомобильные компании будут продолжать осваивать российский рынок в соответствии с его особенностями и потребностями, стремиться к увеличению объемов производства и продаж», — добавил он.

Автоновости,Chery,
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