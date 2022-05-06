Россиянам пообещали обилие китайских автомобилей

Китайские автопроизводители продолжат наращивать долю на российском рынке. Как сообщает ТАСС, об этом заявил посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй.

«Уверен, что благодаря самостоятельной совершенной производственной цепочке, научно-исследовательскому потенциалу, производственным мощностям, повышенному качеству продукции и растущему влиянию брендов китайские автомобили будут в дальнейшем наращивать долю российского рынка и пользоваться все большей популярностью у российских граждан», — заявил Ханьхуэй.

Дипломат подчеркнул, что за время своей работы в РФ компании Great Wall, Chery и другие автопроизводители на основе анализа спроса выпустили целый ряд популярных моделей, которые оказались востребованы. По словам Ханьхуэя, китайские машины отличаются выгодным соотношением цены и качества, а также большим ассортиментом.