Круче Гелендвагена: Brabus выпустит экстремальный внедорожник

Открытый вездеход Brabus 900 Crawler выпустят очень ограниченным тиражом.

Фото: Brabus Brabus

Немецкий Brabus уже много лет занимается тюнингом «Мерседесов», а на этот раз фирма решила сделать машину оригинальной конструкции, хотя и стилизованную под «Гелендваген». Новый Crawler — это экстремальный вездеход со стальным несущим каркасом и углепластиковыми кузовными панелями.

Brabus

В шасси — мощная подвеска, портальная конструкция осей, 20-дюймовые колёса с внедорожными шинами Maxxis Razr MT. В открытом салоне установлены четыре раздельных кресла с «гоночными» ремнями безопасности. Шлемы для водителя и пассажиров включены в базовое оснащение.

Brabus

Brabus 900 Crawler оснастили доработанным бензиновым мотором AMG V8: у него новые, более производительные турбокомпрессоры, иные поршни, коленвал и некоторые другие детали. Рабочий объём двигателя увеличился со стандартных 4,0 до 4,4 литра, а мощность выросла до 900 л. с. Коробка передач — девятиступенчатый автомат, привод — естественно, полный.

Brabus