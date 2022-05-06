Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+14° в 
USD 66.24EUR 70.07
Войти в почту
42 минуты назад

Круче Гелендвагена: компания Brabus показала экстремальный внедорожник

Wroom.ru

Открытый вездеход Brabus 900 Crawler выпустят очень ограниченным тиражом.

Круче Гелендвагена: Brabus выпустит экстремальный внедорожник
Фото: Brabus Brabus

Немецкий Brabus уже много лет занимается тюнингом «Мерседесов», а на этот раз фирма решила сделать машину оригинальной конструкции, хотя и стилизованную под «Гелендваген». Новый Crawler — это экстремальный вездеход со стальным несущим каркасом и углепластиковыми кузовными панелями.

Brabus

В шасси — мощная подвеска, портальная конструкция осей, 20-дюймовые колёса с внедорожными шинами Maxxis Razr MT. В открытом салоне установлены четыре раздельных кресла с «гоночными» ремнями безопасности. Шлемы для водителя и пассажиров включены в базовое оснащение.

Brabus

Brabus 900 Crawler оснастили доработанным бензиновым мотором AMG V8: у него новые, более производительные турбокомпрессоры, иные поршни, коленвал и некоторые другие детали. Рабочий объём двигателя увеличился со стандартных 4,0 до 4,4 литра, а мощность выросла до 900 л. с. Коробка передач — девятиступенчатый автомат, привод — естественно, полный.

Brabus

Вездеход не сертифицирован для использования на дорогах общего пользования. Компания Brabus пообещала в течение трёх лет выпустить лишь 15 «Краулеров» стоимостью от 890 тысяч евро.

Автоновости,Brabus,Mercedes-Benz,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители