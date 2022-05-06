Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+15° в 
USD 66.24EUR 70.07
Войти в почту
2 часа назад

Дизайнер BMW: засилью огромных дисплеев в авто скоро придет конец

Motor.ru

Дизайнер интерьеров подразделения BMW i Маттиас Юнгханс считает, что засилью огромных дисплеев в автомобилях скоро придет конец. По его мнению, тренд, который запустила Tesla с крупным экраном в Model S, «останется в прошлом», а место «черных стеклянных поверхностей» в автомобилях начнут занимать технологии, способные взять на себя те же задачи. Такой прогноз он дал на вебинаре с коллегами-дизайнерами из Polestar и Pininfarina.

Дизайнер BMW предрек скорый конец моды на гигантские экраны
Фото: BMWBMW

Юнгханс предположил, что системы, работающие на основе искусственного интеллекта, будут выполнять все больше и больше функций в том числе посредством голосового управления. Экраны же, сейчас стремящиеся занять все пространство на передней панели, будут иметь более скромные габариты и появляться только в случае необходимости.

Другие дизайнеры оказались солидарны с Юнгхансом. В частности, Конни Бломме из Polestar считает, что тенденция на большие дисплеи достигла пика, и интерес к ним вскоре начнет спадать. Люди в автомобилях чаще любуются видами, чем экранами, отметил он.

Кроме этого, лишние дисплеи отвлекают водителя от дороги. Решением этой дополнительной проблемы занялись, к примеру, в Continental. Компания разработала пассажирский экран, изображение на котором почти не видно сидящему за рулем: его достигает менее одного процента излучаемого света.

Как бы то ни было, многие современные концепты и новые серийные машины пока придерживаются тренда на гиганские экраны. Любопытным исключением оказался недавний шоу-кар Avinya от индийской Tata вообще без дисплея на передней панели.

Автоновости,Tata,BMW,Tesla,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители