Дизайнер BMW предрек скорый конец моды на гигантские экраны

Дизайнер интерьеров подразделения BMW i Маттиас Юнгханс считает, что засилью огромных дисплеев в автомобилях скоро придет конец. По его мнению, тренд, который запустила Tesla с крупным экраном в Model S, «останется в прошлом», а место «черных стеклянных поверхностей» в автомобилях начнут занимать технологии, способные взять на себя те же задачи. Такой прогноз он дал на вебинаре с коллегами-дизайнерами из Polestar и Pininfarina.

Фото: BMW BMW

Юнгханс предположил, что системы, работающие на основе искусственного интеллекта, будут выполнять все больше и больше функций в том числе посредством голосового управления. Экраны же, сейчас стремящиеся занять все пространство на передней панели, будут иметь более скромные габариты и появляться только в случае необходимости.

Другие дизайнеры оказались солидарны с Юнгхансом. В частности, Конни Бломме из Polestar считает, что тенденция на большие дисплеи достигла пика, и интерес к ним вскоре начнет спадать. Люди в автомобилях чаще любуются видами, чем экранами, отметил он.

Кроме этого, лишние дисплеи отвлекают водителя от дороги. Решением этой дополнительной проблемы занялись, к примеру, в Continental. Компания разработала пассажирский экран, изображение на котором почти не видно сидящему за рулем: его достигает менее одного процента излучаемого света.