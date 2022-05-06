Сколько сейчас стоят бюджетные машины с полным приводом?

Согласно данным "Автостата" в Москве на долю новых автомобилей с четырьмя ведущими колесами приходится 44% от общего объема продаж. В целом по России показатель чуть ниже – 37%.

Фото: Haval Jolion Haval Jolion

Autonews выяснил, сколько сейчас стоят бюджетные и популярные машины с полным приводом, которые еще можно купить на российском рынке.

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Lada Niva Legend

В марте внедорожник Lada Niva Legend стал самой популярной моделью в сегменте SUV в России. В одном из автосалонов в Москве цена на трехдверную модель в базовой комплектации Classic составляет 1,5 млн руб. В другой крупной торговой компании внедорожник оценили в 1,6 млн руб.

Lada Niva Legend

Автомобиль оснащен 1,7-литровым бензиновым мотором, 83 л. с. и 129 Нм. Двигатель работает в паре с пятиступенчатой механической трансмиссией.

Geely Tugella

В России кроссовер Geely Tugella продается с турбомотором объемом два литра и мощностью 238 л. с. В двух официальных автосалонах Geely за эту модель в базовой версии Luxury придется отдать 1,9 млн руб.

Geely Tugella

Сотрудник торговой компании отметил, что изменений цен пока не ожидается, однако есть определенные проблемы с поставками автомобилей.

Haval Jolion

Самый доступный полноприводный кроссовер китайской компании Haval Jolion с 1,5-литровым мотором и вариатором есть в наличии в большинстве московских дилерских центров. За автомобиль в базовой версии Elite просят минимум 2 089 000 руб. Проблем с наличием машин и запчастей у дилерских центров нет.

УАЗ "Патриот"

Полноприводные внедорожники УАЗ "Патриот" в комплектации Comfort с бензиновым двигателем 150 л. с., ЗМЗ-Про и пятискоростной механикой Dymos есть в большинстве дилерских центров столицы.

УАЗ "Патриот"

В среднем в автосалонах машина стоит 2,2 млн руб. В список оснащения входят две подушки безопасности, кондиционер, система стабилизации и антиблокировочная система тормозов.

Renault Duster

Автомобили Renault еще можно приобрести в России. В крупной торговой компании полноприводный внедорожник Duster представлен только в средней комплектации Drive с пакетом Offroad.

Цена на машину с 1,3-литровым мотором мощностью 150 л. с. и механической коробкой передач составляет 2,35 млн руб. В другом автосалоне эту же модель предлагают за 2,2 млн руб.

Hyundai Creta