Шпионы "поймали" первый серийный электрокроссовер Lotus Eletre

Компания Lotus продолжает испытания своего первого серийного электрокроссовера Eletre в Китае. На этот раз в объективы шпионских камер попал тестовый прототип, увешанный датчиками, а на его крыше на высоких стойках установлена камера. Из этого можно сделать вывод, что специалисты британской марки, которая в настоящее время принадлежит китайскому Geely Holding, обкатывают продвинутую систему автономного вождения.

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Премьера готовой к серии модели состоялась в конце марта. Новинку называют «гиперкроссовером», который станет частью линейки Premium Lifestyle Vehicle (PLV), то есть премиальных автомобилей на каждый день. В основу Eletre легла модульная архитектура Electric Premium Architecture (EPA), он получил 800-вольтовую систему, пневматическую подвеску с непрерывным контролем демпфирования и «пятирычажку» сзади.

В движение гиперкроссовер приводит двухмоторная установка на 600 лошадиных сил, которая позволяет Eletre разгоняться с места до «сотни» менее чем за три секунды. Полный заряд аккумулятора емкостью «более 100 киловатт-часов» обеспечивает электрокару запас хода на уровне 600 километров по циклу WLTP. От 350-киловаттного терминала пополнить запас энергии на 400 километров можно за 20 минут, а также предусмотрена зарядка от сети переменного тока мощностью 22 киловатта.

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Что же касается беспилотных технологий, то серийному кроссоверу был обещан выдвижной лидар, установленный на крыше. По одной из версий, устройство должны были позаимствовать у Volvo: речь идет о лидаре Luminar, который отвечает за построение детализированной карты местности в режиме реального времени и с расстояния 250 метров может определить позу человека, а также положение его рук и ног.