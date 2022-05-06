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1 час назад

Дефицит запчастей вызвал рост угонов автомобилей в России на 20%

Южный автомобиль

В России дефицит запчастей спровоцировал рост количества угонов. Так, по опубликованной МВД России статистике, за три последних месяца количество угонов автомобилей выросло на 20-24%. Главной причиной угонов называют дефицит запчастей и комплектующих из-за приостановки поставок из-за рубежа. После угона злоумышленники разбирают автомобили на запчасти и продают их.

Дефицит запчастей вызвал рост угонов автомобилей в России на 20%
Фото: ТАССТАСС

По прогнозам МВД, в ближайшее время ситуация усугубится, а всплеск угонов прогнозируют на лето 2022 года. Злоумышленники работают по двум схемам. В первом случае машину угоняют и разбирают на запчасти в гаражах. Второй вариант предполагает воровство запчастей со стоящих во дворах или на парковках автомобилей.

Среди наиболее востребованных автомобилей для угона и разбора на запчасти значатся Hyundai Santa Fe, Solaris, Rio X-Line, Sportage. Среди японских моделей наибольшему риску угона подвержены Toyota Camry и Toyota Land Cruiser.

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