Land Rover обвинили в рекламном обмане

Рекламное видео компании Land Rover, демонстрирующее способности внедорожника Defender, запретили транслировать в Великобритании. Двое зрителей подали жалобы на ролик в Управление рекламных стандартов (ASA), утверждая, что он вводит покупателей в заблуждение: речь идет о кадрах на краю обрыва, призванных показать возможности заднего парктроника модели. По их словам, устройство не умеет реагировать на пустоту — то есть, в реальности внедорожник бы не остановился.

Фото: © Land Rover © Land Rover

На спорных кадрах показаны три Land Rover Defender у крутого обрыва. Один из них подъезжает к краю задним ходом и останавливается, когда срабатывает парктроник. В жалобах регулятору зрители заявили, что реклама обманывает покупателей: сенсоры автомобиля не способны воспринять пустоту.

В Land Rover с этим замечанием согласились, но указали, что на кадрах с камеры заднего вида были виден небольшой камень — якобы, именно на него среагировал парктроник.

В ASA, однако, довод сочли неубедительным. Согласно вердикту регулятора, камень слишком «незаметный». То есть, зрители наверняка подумают, что датчик парковки распознал край обрыва, и это введет их в заблуждение относительно способностей Defender. В результате рекламу запретили.

Land Rover такое решение разочаровало, так как «автомобиль, работа технологии и показанная сцена соответствуют действительности». Однако в компании добавили, что будут следовать вынесенному ASA решению, хотя оно и основано только на двух жалобах.