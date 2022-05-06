Появились первые изображения дешевых электрокаров Skoda, Volkswagen и Seat

Глава Volkswagen Group Герберт Дисс поделился планами концерна относительно развития «зеленой» автопромышленности в Европе. По словам топ-менеджера, к 2025 году в Испании появятся сразу три новых субкомпактных городских электромобиля, которые выпустят на рынок под брендами Volkswagen, Skoda и Cupra. Причем сборку нового поколения электрокаров наладят на местном предприятии, строительство которого начнется уже в следующем году.

Фото: Skoda© Volkswagen Skoda© Volkswagen

Концерн опубликовал три эскиза будущих электромобилей, которые заменят на испанском рынка Volkswagen e-up!, Skoda Citigo-e iV и SEAT Mii Electric. Все новинки построят на упрощенной версии платформы MEB, которая лежит в основе батарейных ID.3 и ID.4. Будущие субкомпактные модели станут новой вехой развития электрической мобильности и облегчат переход местных жителей на «зеленый» транспорт.

Судя по эскизам, новинка от Volkswagen будет отличаться от концепта городского электромобиля под названием ID.Life, который компания представила ранее. Как минимум, батарейный e-up! обзаведется более плавными формами кузова. Электрическая Skoda станет одной из первых моделей бренда, которую разработают на основе новой дизайнерской философии Modern Solid.

Судя по изображению крупных колесных арок, автомобиль станет пятидверным кроссовером. Хот-хэтч от Cupra, скорее всего, получит мощную силовую установку, и станет образцом развития идей, заложенных в концепте UrbanRebel.

Volkswagen / Cupra

Volkswagen

Все три электрокара будут собирать на автозаводе в Испании, в развитие которого концерн недавно инвестировал десять миллиардов евро. Строительство предприятия стартует уже в первом квартале следующего года, а первые серийные электромобили сойдут с конвейеров до начала 2026 года.