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31 минуту назад

Минпромторг перечислил марки автомобилей, разрешенные для серого импорта

Газета.Ru

Минпромторг России опубликовал перечень товаров для параллельного импорта, в том числе автомобилей. Их можно будет ввозить в страну без разрешения правообладателя.

Стали известны разрешенные для серого импорта марки автомобилей
Фото: BentleyBentley

В частности, в категории «средства наземного транспорта» указаны бренды Aston Martin, Bentley, Ferrari, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Rolls-Royce, Mersedes-Benz, Tesla, Hummer, Lexus, Infinity, Jaguar, Land Rover.

Кроме того, автомобили и компоненты брендов Renault, Toyota, Skoda, BMW, Audi, Mini, Nissan, Volkswagen также разрешается ввозить в Россию без разрешения правообладателя.

Ранее Минпромторг назвал условие исключения автокомпании из списка параллельного импорта.

Автоновости,Rover,Hummer,Infinity,Land Rover,Lexus,Bugatti,Bentley,Lamborghini,Jaguar,Rolls-Royce,Aston Martin,Renault,Nissan,Skoda,Toyota,Ferrari,BMW,Audi,Tesla,Volkswagen,Porsche,Ferrari,Минпромторг,
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