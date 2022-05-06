Стали известны разрешенные для серого импорта марки автомобилей

Минпромторг России опубликовал перечень товаров для параллельного импорта, в том числе автомобилей. Их можно будет ввозить в страну без разрешения правообладателя.
В частности, в категории «средства наземного транспорта» указаны бренды Aston Martin, Bentley, Ferrari, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Rolls-Royce, Mersedes-Benz, Tesla, Hummer, Lexus, Infinity, Jaguar, Land Rover.
Кроме того, автомобили и компоненты брендов Renault, Toyota, Skoda, BMW, Audi, Mini, Nissan, Volkswagen также разрешается ввозить в Россию без разрешения правообладателя.
Ранее Минпромторг назвал условие исключения автокомпании из списка параллельного импорта.