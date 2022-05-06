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31 минуту назад

Эксперт объяснил качок цен на запчасти независимо от курса

Мария Иванова

Член президиума Союза автоэкспертов и оценщиков Андрей Афанасьев заявил, что к июню цены на автозапчасти в России вырастут на 50-70 процентов по сравнению с январем. Об этом сообщает Autonews.

Эксперт объяснил качок цен на запчасти независимо от курса
Фото: ТАССТАСС

Афанасьев отметил, что запчасти резко - на 50-100 процентов - подорожали в начале марта на фоне обвала рубля и неопределенности с поставками, с которой столкнулись продавцы.

«Поэтому сейчас даже происходит некий откат назад от тех безумных цен, которые были в начале марта», - рассказал эксперт.

По его оценке, стоимость некоторый позиций в начале мая на 20-25 процентов ниже, чем в начале марта.

Афанасьев считает, что к июню автозапчасти в России будут стоить на 50-70 дороже, чем в январе, «но это при условии, что курс не будет резко меняться».

Он отметил, что проще всего сейчас небольшим и гибким компаниям, которым быстро смогли наладить новые цепочки поставок.

«Когда произошел очередной, скажем так, "идеальный шторм", они начали быстро реагировать на него и перестраивать свой бизнес. Они переживают уже не первый такой кризис и знают, как реагировать на подобные ситуации», - заявил он.

Эксперт напомнил, что Минпромторг разрешил параллельный импорт, позволяющий ввозить в РФ запчасти без защиты товарных знаков. Благодаря этому в страну смогут ввозить оригинальные запчасти компаний, которые прекратили поставки в РФ.

Ранее сообщалось, что в список Минпромторг для параллельного импорта вошли некоторые виды шин Michelin и Goodyear, некоторые автозапчасти Bosch, Chrysler, Land Rover Bentley, Cadillac GMC, Hummer, Tesla, Jeep, Jaguar Dodge, Chevrolet, Scania.

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