Volkswagen решил обновить Amarok предыдущего поколения

Несмотря на то, что Volkswagen готовится к скорой премьере Amarok второго поколения, автопроизводитель не намерен отказываться от первой генерации пикапа, которая производится с 2010 года. Ее продолжат выпускать для рынка Латинской Америки и даже обновят — сделают безопаснее и слегка осовременят дизайн экстерьер. «Первый» Amarok продолжит сходить с конвейера завода в аргентинском Генерал Пачеко, недалеко от Буэнос-Айреса, где также производят кроссовер Taos.

Фото: Volkswagen Volkswagen

Из официального заявления аргентинского представительства Volkswagen следует, что немецкий концерн инвестирует в местное производство 250 миллионов долларов. Эту сумму планируется освоить к 2026 году: деньги будут направлены на модернизацию Amarok первого поколения (от выпуска в Аргентине пикапа второй генерации, компания, видимо, отказалась), организацию производства мотоциклов Ducati на предприятии в провинции Кордова, а также на углубление локализации запчастей для Taos.

Ожидается, что Amarok обновится в 2024 году. Какие именно изменения претерпит пикап, не уточняет, но компания намекает, что они затронут дизайн и безопасности. А вот Амарок второго поколения, который построен на платформе Ford Ranger, в Аргентине, по всей видимости, не появится.

Что касается нового Amarok, то в техническом плане он полностью повторяет американский Ranger. В гамму двигателей войдут бензиновая «четверка» 2.0 с одним или двумя турбокомпрессорами и четыре турбодизеля, в том числе трехлитровый V6 мощностью 250 лошадиных сил.

Volkswagen Amarok второго поколения

Как и Ranger, Amarok предложат в трех версиях: с задним, подключаемым полным и постоянным полным приводом с межосевым дифференциалом, причем обе полноприводные трансмиссии будут иметь понижающую передачу.