Peugeot готовит кросс-купе в стиле Arkana

Компания Peugeot приступила к тестам, предположительно, новой модели, которая пока именуется как новый 4008, но в кузове формата кросс-купе.

Фото: motor1.com motor1.com

По предварительной информации, новинка построена на архитектуре Peugeot 308 и будет позиционироваться производителем в качестве более стильной и более дорогой альтернативы кроссоверов 2008 и 3008.

На опубликованных Motor1 фото, прототип новой модели имеет серийный кузов, детали которого сложно рассмотреть из-за маскировочной плёнки, от которой свободны лишь части фар и задних фонарей и колёсные диски. Диски, к слову, имеют оригинальный дизайн.

Очевидцы сообщают, что авто на фото - подключаемый гибрид. Вероятно, все силовые установки кроссовера будут в той или иной степени электрифицированы.

Предполагается, что название кросс-купе будет Peugeot 4008 или Peugeot 408 Cross.

Ожидается, что разработка и тесты модели будут завершены до конца 2022 года.