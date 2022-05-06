Уникальный экземпляр: представлено купе Ferrari SP48 Unica

В Италии представили спорткупе Ferrari SP48 Unica, построенное в единственном экземпляре по индивидуальному заказу.

Фото: Ferrari Ferrari

Машина, созданная для постоянного клиента марки, построена на базе серийного среднемоторного купе Ferrari F8 Tributo. Спецверсия отличается полностью оригинальным кузовом: специалисты компании не только придумали новый дизайн автомобиля, но и заново рассчитали всю аэродинамику купе.

Ferrari

Салон Ferrari SP48 Unica — такой же, как у исходной модели, изменились лишь материалы отделки. Например, сиденья здесь обиты алькантарой с тканевыми вставками в цвет кузова.

Техника осталась стандартной: бензиновый турбомотор V8 3.9 мощностью 720 л. с., семиступенчатая роботизированная коробка передач, привод на задние колёса.

Ferrari