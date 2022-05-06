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2 часа назад

Hyundai начал строить шагающие автомобили с механическими ногами

Южный автомобильиещё 1

Корейский автопроизводитель Hyundai приступил к реализации проекта по выпуску необычных шагающих автомобилей, которые получили название Cradle. Эти машины могут ездить по обычным дорогам и двигаться по любой местности, просто перешагивая препятствия. В проект планируют инвестировать 20 млн долларов, а производство шагающих автомобилей наладят в городе Бозман штата Монтана. Планируется, что в университете штата Монтана разместится исследовательский центр и лаборатория Hyundai New Horizons Studio. Там будут разрабатывать автомобили следующего поколения, включая шагающие машины. Там же будут проводиться испытания и производство автомобилей под заказ для частных лиц.

Hyundai построит шагающие автомобили с механическими ногами
Фото: Южный автомобильЮжный автомобиль
Автоновости,Hyundai,
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