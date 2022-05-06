Hyundai построит шагающие автомобили с механическими ногами

Корейский автопроизводитель Hyundai приступил к реализации проекта по выпуску необычных шагающих автомобилей, которые получили название Cradle. Эти машины могут ездить по обычным дорогам и двигаться по любой местности, просто перешагивая препятствия. В проект планируют инвестировать 20 млн долларов, а производство шагающих автомобилей наладят в городе Бозман штата Монтана. Планируется, что в университете штата Монтана разместится исследовательский центр и лаборатория Hyundai New Horizons Studio. Там будут разрабатывать автомобили следующего поколения, включая шагающие машины. Там же будут проводиться испытания и производство автомобилей под заказ для частных лиц.