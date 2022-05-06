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30 минут назад

Новый флагман Bentley обзаведется самыми лучшими в мире сиденьями

Car.ru

Новая флагманская версия Bentley получит самые крутые в мире автомобильные кресла. Премьера транспортного средства должна состояться до конца мая.

Новый флагман Bentley обзаведется самыми лучшими в мире сиденьями
Фото: car.rucar.ru

Представители британской фирмы Bentley опубликовали в интернете тизерные изображения новой современной флагманской версии, которая должна дебютировать 10-го мая текущего года. На затемнённой фотографии просматривается интерьер нового транспортного средства.

По заявлению представителей автопроизводителя, флагманская версия получит самые передовые автомобильные кресла и уникальную модификацию современного эффективного климат-контроля. Также будет предложено 24 млрд. комбинаций персонализации автосалона.

На снимке изобразили раздельные сиденья, получившие развитую боковую поддержку. Они разделены центральной консолью. Автопроизводитель отмечает, что каждое кресло оснастят 22-мя вариантами удобных регулировок. К примеру, пассажирам представится возможность смены давления в 177-ми определённых точках, разделённых на 6 разных зон.

Для каждого кресла предложили систему автоматического эффективного управления климатом. Пока что руководство фирмы не привело каких-либо более подробных данных в этом вопросе. При этом есть предположения, что речь ведётся о специальной функции активирования, а также регулировок подогрева/вентиляции. Она будет зависеть от меняющейся температуры окружающей среды и состояния самих пассажиров.

На тизере изображена дверная панель, получившая фиолетовую атмосферную подсветку, которую сделали оригинальным методом. Светодиоды размещаются под слоем специальной кожи. Свечение от них поступает через массу отверстий в коже. Их диаметр составляет не более одного миллиметра. В передних автомобильных дверях установили по 12 экземпляров диодов. В задних предусмотрели по 22 штуки.

В завершении стоит отметить, что самой роскошной версией Bentley станет кросс Bentayga, получивший удлиненную колесную базу.

Автоновости,Bentley,
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