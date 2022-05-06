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1 час назад

В России появится новый бренд электромобилей

Елена Прошина

Нижегородская компания New Energy Motors планирует поставлять в Россию китайские электрические фургоны марки WOLV.

В России появится новый бренд электромобилей
Фото: ТАССТАСС

Об этом сообщает портал Drom.ru.

Отмечается, что модель уже проходит сертификацию. Первый ее показ запланировали на 13 мая, купить ее можно будет в сентябре. Цены на электрофургон пока не раскрываются, их анонсируют ближе к старту продаж.

На данный момент речь идет только об одной модели коммерческого автомобиля категории N1-FC25 грузоподъемностью 800 килограмм. Запас хода на одной зарядке у легкого развозного грузовика составит 200 километров. Заднеприводную машину оснастили электромотором в 30 киловатт, полная зарядка тяговой батареи от сети 200 вольт происходит за пять часов.

Вместительность кузова составит 4,5 кубометра груза, в который войдут две стандартные палеты. Другие подробности модели пока не обнародовали.

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