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1 час назад

Ferrari запретила Джастину Биберу покупать свои спорткары

Motor.ru

Для своих клиентов в Ferrari формулируют определённый «этический кодекс», который налагает на владельцев спорткаров из Маранелло ряд требований, включая отношение к автомобилям и публикации в социальных сетях. Нарушителей, невзирая на их статус и состояние, отлучают от бренда и запрещают покупать автомобили с гарцующим жеребцом на эмблеме. Новобранцем в чёрном списке Ferrari оказался канадский певец Джастин Бибер, известный своей любовью к экстравагантному тюнингу.

Ferrari запретила Джастину Биберу покупать свои спорткары
Фото: ReutersReuters

В 2016 году музыкант стал обладателем Ferrari 458 Italia, который доверил калифорнийскому тюнинг-ателье West Coast Customs для установки кузовного обвеса Liberty Walk. Помимо этого на купе появились 20-дюймовые колёса Forgiato Dieci-ECL, кузов обтянули голубой плёнкой Forgiato Blue, а в салоне установили дорогую аудиосистему.

Год спустя Бибер продал свой спорткар на аукционе Barrett-Jackson Auction за 434,5 тысячи долларов, но купить теперь новый Ferrari Джастин официально не сможет. Причиной внесения певца в чёрный список итальянской марки стал не только слишком радикальный тюнинг автомобиля, но и ситуация того же 2016 года, когда Бибер припарковал машину у отеля Montage в Беверли-Хиллз и смог отыскать её только через три недели при помощи сыщиков.

Инцидент широко освещался в прессе и очень не понравился Ferrari. Вместе с Джастином в число нежелательных клиентов бренда, кстати, входят рэперы 50 Cent и Tyga, актёр Николас Кейдж, боксёр Флойд Мейвезер-младший и фотомодель Ким Кардашьян, которые в разное время также вызвали гнев у Ferrari своим непотребным отношением к автомобилям марки.

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