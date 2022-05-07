Фирма BMW начала продажи электрического седана 3-Series. Длиннобазная «тройка» на батарейках получила индекс G28, имя i3 и пока единственную версию eDrive35L. У китайских дилеров электрокары появились на этой неделе, цена — от 349 900 юаней (эквивалент 52,5 тысячи долларов). Для сравнения обновлённую 320Li с M-пакетом в Поднебесной оценили в 318 900 юаней (47,8 тысячи долларов), а топ-версия 330Li xDrive обойдётся в 409 900 юаней (61,5 тысячи долларов).

Китайская BMW i3 представляет собой электрическую версию «тройки» с аккумулятором ёмкостью 66,1 киловатт-часа и 286-сильным (400 Нм) электромотором в приводе задней оси. Премьера модели состоялась в марте, причём локальный «батарейный» седан предвосхитил мировой дебют рестайлинговых 3-Series.

По китайской традиции колёсная база BMW i3 удлинена на 115 миллиметров относительно «глобального» седана. Однако бензиновые «тройки» в Поднебесной тоже «растянуты», так что цены седанов с силовыми установками разного типа можно сопоставлять.

Электромобиль, собранный на совместном предприятии BMW-Brilliance оказался на 15 процентов дешевле, чем полноприводный 258-сильный вариант 330Li xDrive, но на десять процентов дороже базовой 156-сильной модификации 320Li.