Обороты двигателя Ford Mustang можно будет увеличить с пульта

Специалисты автобренда Ford занимаются созданием пульта ДУ, способного изменять обороты силового агрегата.

В Сети опубликовали фото некоторых интересных патентов, которые подал автобренд Ford. Последнюю инновационную технологию будущего обнаружили в рамках форума Mustang седьмой генерации. В теории она обеспечит дистанционное управление силовым агрегатом авто.

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В патентных представленных заявках Ford значится, что для большинства покупателей мощных авто, приятное звучание мотора отыгрывает большое значение в ходе принятия решения о приобретении. Такая технология позволяет автовладельцам демонстрировать звучание мотора на некотором расстоянии, осуществить программирование заранее определенной схемы оборотов, выполняемой трансмиссией перед тем, как перейти к холостому ходу.

Одна из интересных особенностей заключается в способности двигателя воспроизводить музыкальные мелодии. В представленном описании значится, что команда, которую инициирует пользователь, может в себя включать одну либо несколько музыкальных нот, которые отображаются на устройстве ввода. В итоге раскручивание мотора осуществляется согласно преобразованию нот музыки в скорость силового агрегата. Для удобства в технологии предусмотрено устройство ДУ.

В патентной заявке также описывается тип светового шоу. Применяя задние/передние фонари авто, режим ДУ оборотов способен функционировать вместе со светом. Когда обороты мотора увеличиваются, огни машины начинают мигать. В данном случае автомобильные фары мигают согласно заданной последовательности оборотов. Это схоже с режимами Tesla, однако дополнительно наблюдается звук выхлопа.

В заявке значится, что данную технологию можно использовать во множестве конфигураций ДВС, а также электрокаров и гибридов. В случае электромобилей будет использоваться синтетический звук, который передаётся через динамики.