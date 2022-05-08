Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+7° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
2 часа назад

Назван самый дорогой китайский автомобиль в России

Майк Габриелян

Стал известен топ-10 самых дорогих китайских автомобилей в России в мае 2022 года. Исследование цен на рынке провел портал «Китайские автомобили».

Назван самый дорогой китайский автомобиль в России
Фото: ТАССТАСС

Аналитики выяснили, что самые дорогие китайские автомобили в России стоят уже более 5 млн рублей. Общая стоимость моделей в топ-10 превышает 40 млн.

Наиболее дорогая модель сегодня - Haval H9. Она стоит от 4 899 000 рублей.

«Рамный внедорожник Haval всегда грезил лаврами конкурента Toyota LC Prado. Теперь можно сказать, что «китаец» догнал «японца» — хотя бы по цене». – пишут эксперты.

На втором месте находится флагман премиального суббренда Chery — кроссовер Exeed VX. Его цена начинается от 4 289 900 рублей.

Третье место занял минивэн GAC GN8. Стоимость семиместной машины - 4 199 000 рублей.

В топ-10 по итогам мая также попали Great Wall Poer, Geely Tugella, Exeed TXL, Chery Tiggo 8 Pro Max, GAC GS8, Haval F7x, Haval F7.

В рейтинге приводятся рекомендованные розничные цены. В автосалонах стоимость автомобилей может заметно отличаться из-за дополнительного оборудования.

В апреле россияне приобрели 3521 новый автомобиль китайского производства. Доля таких машин увеличилась в два раза.

Автоновости,Chery Tiggo,Chery,Geely,Toyota,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители