Российские компании переходят на отечественные автомобили

Представители российского бизнеса рассказали, что стали переходить на отечественные автомобили. Это связано с тем, что европейские машины существенно подорожали, стали менее доступными. Об этом пишет газета «Известия».
Президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин заявил, что переход на российские автомобили сегодня вполне актуален. Иномарки значительно выросли в цене, их стало невыгодно брать и в системе лизинга.
Его слова подтвердил экономист и основатель клуба венчурных инвесторов Itleaders Егор Клопенко. Он отметил, что машины из Европы и США подорожали в 1,5-2,5 раза, а цены на отечественные автомобили повысились только на 10-20%.
В «Якитории» сообщили журналистам, что увеличили закупки российских машин вдвое в этом году по сравнению с предыдущим, приобрели 300 автомобилей Lada Granta хетчбэк.
«Долгое время автопарк «Якитории» в основном состоял из зарубежных авто. Закупочная стоимость машин российского производства значительно ниже иномарок, они не такие дорогие в обслуживании. Поэтому было принято решение сделать отечественный продукт основным транспортом для доставки», - подчеркнул директор по развитию компании — владельца бренда «Якитория» Александр Муратов.
В «М.Видео» и Wildberries также планируют расширение автопарка за счет преимущественно российских моделей.