Российские компании переходят на отечественные автомобили

Представители российского бизнеса рассказали, что стали переходить на отечественные автомобили. Это связано с тем, что европейские машины существенно подорожали, стали менее доступными. Об этом пишет газета «Известия».

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Президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин заявил, что переход на российские автомобили сегодня вполне актуален. Иномарки значительно выросли в цене, их стало невыгодно брать и в системе лизинга.

Его слова подтвердил экономист и основатель клуба венчурных инвесторов Itleaders Егор Клопенко. Он отметил, что машины из Европы и США подорожали в 1,5-2,5 раза, а цены на отечественные автомобили повысились только на 10-20%.

В «Якитории» сообщили журналистам, что увеличили закупки российских машин вдвое в этом году по сравнению с предыдущим, приобрели 300 автомобилей Lada Granta хетчбэк.

«Долгое время автопарк «Якитории» в основном состоял из зарубежных авто. Закупочная стоимость машин российского производства значительно ниже иномарок, они не такие дорогие в обслуживании. Поэтому было принято решение сделать отечественный продукт основным транспортом для доставки», - подчеркнул директор по развитию компании — владельца бренда «Якитория» Александр Муратов.